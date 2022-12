Participez au grand concours de la plus belle vitrine de Noël des commerçants à Mons

– Troisième prix : une enveloppe shopping de 100 € de chèques-cadeaux « Dragon d’Or » pour (se) faire plaisir parmi 200 adresses (Horeca compris).

Le commerce ayant remporté le plus de votes sera également récompensé !

Le grand gagnant sera annoncé la semaine du 26 décembre. Bonne chance à tous !

L’affiche. - D.R.

Achats de fin d’année

Les commerces du centre-ville seront exceptionnellement ouverts les dimanches 11 et 18 décembre et des animations déambulatoires (Père et Mère Noël en calèche, troupes de mascottes, fanfares, échassiers, etc.) sont organisées de 15h à 19h tous les samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre.

Lire aussi Illuminations, concerts, cortège, animations…: découvrez tout le programme de Mons Cœur en Neige

Lors de votre repérage des vitrines, n’hésitez pas à faire un détour par la place Louise où un mapping de Noël est projeté tous les jours gratuitement de 17h à 21h sur la façade du commissariat de police !