Des travaux de raclage et d’asphaltage seront menés sur un tronçon de la rue Notre-Dame à Erquelinnes, entre le 5 et le 16 décembre

Des travaux de rénovation de voirie seront menés à Erquelinnes, sur un tronçon de la rue Notre-Dame entre le lundi 5 et le vendredi 16 décembre. Plus concrètement, les travaux porteront sur raclage et l’asphaltage du tronçon compris entre le carrefour formé par les rues de la Dynastie, Notre-Dame et du XI Novembre à partir du nº51 rue Notre-Dame à Erquelinnes à raison de 2 jours d’impact sur la circulation et le stationnement.

Ce chantier sera donc effectué en deux phases.