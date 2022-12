L’ASBL Art Culture et les artistes ont remis un chèque au profit de la cité de l’Enfance de Mons

Plus de 800 visiteurs ont découvert une vingtaine d’artistes sculpteurs et plus de 50 œuvres exposées lors de la deuxième édition du Festival de la Sculpture de Mons organisé par l’ASBL Art Culture au Studio 33, rue d’Havré 33 à Mons. Les artistes ont offert 25 % du fruit de leurs ventes. Un chèque de 4.196 € a été remis au profit de la cité de l’Enfance de Mons. Cette somme a été versée par les artistes qui ont vendu une œuvre.

L’ASBL Art Culture, représentée par Alfredo Longo, remercie personnellement les artistes France Ossieur, Jean Coenen, Christian Willems, Marie Prévost, Philippe Sève, Cédric André, Mari-Anne Hovertin, Pierre Hallet pour leur contribution à cet élan de générosité.

Cité de l’Enfance La cité de l’Enfance est une institution publique d’aide à l’enfance et à la jeunesse gérée par le Centre public d’action sociale de la Ville de Mons et subventionnée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Cette institution montoise qui existe depuis presque 50 ans est l’héritière des activités publiques en faveur des enfants menées depuis très longtemps par la Ville de Mons.

L'action sociale et surtout l'action sociale publique a la difficile mission d'évoluer en fonction du déplacement des besoins sociaux, voire même d'anticiper cette évolution afin d'y répondre de manière adéquate. La cité de l'Enfance n'échappe pas à ce principe et le projet pédagogique initial, novateur au début des années 70 a subi d'importants remodelages au fil du temps. Aujourd'hui, la cité de l'Enfance encadre en permanence plus de 200 enfants et leurs familles via ses services résidentiels (hébergement) ou non résidentiels (accompagnement dans le milieu de vie et prévention).