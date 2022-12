Jean aime trop le Bacardi et la vodka: 4 scènes de violence et il ne se souvient de rien…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 14 mai 2022, c’est une voisine qui appelle la police : elle entend une femme hurler dans l’appartement de Jean à Fontaine, des bruits de verre cassé. À l’arrivée des agents, le quadragénaire est bourré et nerveux, il a du sang sur lui et sa compagne est couchée dans l’escalier, le visage ensanglanté et le bras entaillé, couverte d’hématomes.