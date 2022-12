Il arrache un sac à main sur le parking du complexe Bellefleur, à Couillet… et se fait rattraper par deux passants

C’est le genre de méfaits qui reviennent très régulièrement dans nos colonnes de faits divers : les arrachages de sac à main abondent, c’est une évidence toujours trop douloureusement constatée par les personnes qui en sont victimes.

Un énième cas a été constaté pas plus tard qu’en ce milieu de semaine, sur le parking du complexe Bellefleur de Couillet. Un homme surprend une victime, à hauteur du magasin Carrefour, et lui arrache donc son sac… Son manège, très vif, a été surpris par deux passants… Ceux-ci n’hésitent pas et se mettent à suivre de loin l’auteur du fait… « Nous l’avons vu monter dans un bus, nous l’avons suivi, tout en étant en contact, via le 101, avec la police », confie l’un des deux courageux intervenants. « La police a pu le cueillir à la descente du bus. »