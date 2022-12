Le conseiller communal namurois Loïc Demarteau quitte DéFI pour rejoindre le MR

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Loïc dans la famille libérale », a déclaré Anne Barzin, échevine et cheffe de file du MR namurois. « C’est un jeune conseiller très dynamique, travailleur et présent sur le terrain. Nous avons été régulièrement séduits par ses interventions au conseil. Il est aussi un renfort de choix pour notre parti en vue des prochaines élections. »

Pierre-Yves Dupuis et Julien Lemoine ne seront dès lors plus que deux à représenter DéFI au conseil communal de la Ville de Namur. Parallèlement, le transfert vient renforcer la majorité namuroise composée du MR, des Engagés et d’Ecolo.