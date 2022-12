Après 92 années d’activité, une véritable institution ferme ses portes à Courtrai: «Nos clients ont versé une larme»

Dans un peu plus d’une semaine, la célèbre poissonnerie René va fermer ses portes à Courtrai, après 92 années d’existence. Les frères André et Gaetan La Barthe tenaient l’entreprise familiale depuis les années 70. « Nos clients ont versé une larme. Ils vont nous manquer à nous aussi », a témoigné André, interrogé par le Nieuwsblad.

La fermeture de la poissonnerie n’a rien à voir avec la pandémie du Covid-19, ni avec la crise de l’énergie. Gaetan et André, âgés de 65 et 63 ans, arrivent simplement à l’âge de la retraite et n’avaient personne de la famille pour reprendre l’établissement : « Nous avons donc pensé qu’il était temps d’arrêter et de nous retirer ». C’est leur grand-père, René Declercq, qui avait ouvert la poissonnerie en 1930 et qui leur a appris le métier : « Nous avions à peine 16 ans lorsque nous avons commencé notre apprentissage ici », racontent-ils.