Geer n’éteindra pas son éclairage public la nuit: le Collège justifie son choix

Dans le cadre de la crise énergétique, fin septembre, les collèges communaux ont reçu de la part de leur GRD (fournisseur d’énergie) une proposition de coupure de l’éclairage public de minuit à 05 heures du matin.

Ce jeudi, la commune de Geer a décidé de ne pas procéder à une extinction de l’éclairage public. Le bourgmestre et les échevins de la commune justifient leur choix dans un communiqué : « Pour des raisons techniques, soit on procède à une extinction généralisée de 54 communes soit à une extinction par grappe de communes via les sous-stations de distribution. Ces deux solutions nécessitent l’accord de l’ensemble des communes via un consensus. Cela n’a pas été possible. »