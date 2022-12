Le personnel du CPAS louviérois menacé et inquiet face à la hausse de la violence due à des troubles psychiques: «Faut-il attendre un passage à l’acte pour agir?»

Le chef de zone de la police de La Louvière, Eddy Maillet, nous a évoqué le cas d’un SDF assez marginal qui vient de Liège et qui est arrivé à La Louvière depuis plusieurs semaines : « Il est dépendant de drogues et peut-être même de l’alcool. Il a manifestement un comportement dangereux, menaçant et violent envers des gens du CPAS. Il a été exclu de l’abri de nuit le Tremplin à La Louvière et il fait le guet à la rue de la Concorde près du CPAS. Le personnel se sent menacé oralement et physiquement par cet individu et le président de CPAS m’écrit pour me dénoncer la situation. »