Le président de l’ASBL Action Rapaces, Tony Smets, est décédé d’un arrêt cardiaque

C’est une bien triste nouvelle pour les défenseurs des animaux. Ce mardi 29 novembre Tony Smets est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, à l’âge de 53 ans. Fervent défenseur des rapaces, il était à la tête de l’ASBL Action Rapaces, un refuge pour rapaces nés en captivité situé à Flémalle. Un combat qu’il menait aux côtés de son épouse.

Un passionné

Il y a quelques semaines, on abordait dans nos pages l’ASBL de Tony Smets qui après plusieurs années de combats venait enfin d’être reconnue par les autorités. « Les rapaces, c’était une passion pour moi, mais comme j’étais dans l’armée, je ne pouvais pas en avoir. Puis, quand j’ai rencontré mon épouse, nous avions la même passion, on a donc commencé à s’y intéresser davantage. On a suivi des formations, des stages…On s’est ensuite rendu compte que les spectacles de fauconnier, c’est de l’exploitation animale. On a donc voulu créer un refuge pour accueillir ces animaux », indiquait alors le président de l’ASBL.