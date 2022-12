Carine, gérante de trois sociétés de taxis à Liège, coupable d’une fraude sociale de grande ampleur: elle est condamnée à un an de prison et 2,5 millions d’euros d’amendes et de confiscations

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Carine, une Liégeoise d’une quarantaine d’années, gère trois sociétés de taxis actives en région liégeoise.

On parle de « BL Tax », de « Transervices » et de « Liège-Tax-Express ». Au total, ce sont 133 chauffeurs qui sont répartis dans les différentes sociétés.

La quadragénaire et deux des trois sociétés, « BL Tax » et « Transervices », viennent d’être lourdement condamnées dans le cadre d’une fraude sociale qualifiée par l’Auditorat du Travail de Liège de grande ampleur et commise entre 2010 et 2014.