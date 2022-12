Ce conducteur n’aurait jamais dû pousser sa Ferrari à plus de 300 km/h pour dépasser sur l’autoroute allemande... (photo)

L’accident s’est produit jeudi aux alentours de 12h45 sur l’autoroute A9 entre Münich et Nüremberg, comme le rapportent nos confrères du Het Laateste Nieuws. Alors qu’il était en train de dépasser, le conducteur a perdu le contrôle de sa Ferrari pour une raison inconnue. Il a percuté de plein fouet la glissière de sécurité avant de terminer sa course une centaine de mètres plus loin.

Par miracle, l’homme de 59 ans s’en est sorti qu’avec des blessures mineures. Cependant, sa voiture a été complètement détruite. Les dégâts sont estimés à 450.000 euros.