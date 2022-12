L’Union européenne trouve un accord sur le plafonnement des prix du pétrole russe

La Pologne, qui souhaitait un plafond plus strict, était la dernière à bloquer un accord, mais elle a retiré ses objections et la mesure sera officialisée durant le week-end, a indiqué vendredi à des journalistes Andrzej Sados, représentant permanent de la Pologne auprès de l’Union européenne.

Les pays baltes militaient pour un prix plus bas

Le principe était déjà décidé depuis plusieurs mois, mais il restait la délicate question de la hauteur du plafond. Pologne et pays baltes militaient ces derniers jours pour un prix bien plus bas, mais qui risquait selon les autres de complètement détourner les livraisons russes des fournisseurs de services européens et de perturber le marché mondial.