La semaine de Benjamin Maréchal: «Yves Van Laethem choisit le repas de Noël des Belges»

Il y a d’abord le palais redoutable. Michel Boreux connaît bien les produits. Il est arrivé au quartier général en famille avec sa femme Patricia et son fils Jordan. Seul Michel a été convoqué à la table, Patricia et Jordan ont dû attendre en coulisses. Un peu gêné on leur a donné un peu de foie gras pour patienter. Pendant que Monsieur goûtait, Madame réglait les problèmes de l’hôtel par téléphone.

On a vu la reine du boulet liégeois. Catherine Stockis, patronne de l’Autobus à Visé, est un personnage haut en couleur. Ceux qui l’ont déjà vue à l’œuvre dans son resto savent qu’elle est capable d’engueuler sans complexe un produit qui serait décevant. Avec Shauna elles incarnent la ligne franche de notre dégustation.

Et puis il y a Monsieur Van Laethem, recordman des selfies le jour du tournage. Saint Nicolas n’a qu’à bien se tenir, la vedette c’est lui ! Tous ceux qui sont passés devant lui ont voulu leur cliché. Installé à table on retiendra de lui sa manière élégante de tacler les mauvais champagnes. Van Laethem c’est un vrai sniper en fait (qui finit tous ses verres pour la petite histoire).

J’'ai bu au Village de Noël

Hier midi j’ai bu un verre au village de Noël de Liège avec le bourgmestre. Quand on boit un verre, il y a toujours des sujets qui fâchent : les menaces de mort, le PS, les Diables rouges, etc.

J’attends Willy Demeyer au bar du « Péché de Noël », un des chalets de la Place du marché. Il fait froid ce vendredi et pour me réchauffer je bois un chocolat alcoolisé. Midi pile, le bourgmestre arrive. Il ne le sait pas encore mais il sera le premier à tester « La liste des sujets qui fâchent ». C’est un grand classique des repas de famille ou des verres entre amis, l’engueulade qu’on aurait pu éviter.

de videos

À peine installé, je tends la liste au bourgmestre qui commande un pékèt. L’homme est insondable. Je lui demande de lire les sujets de conversation à haute voix mais il ne sourcille pas, ni sur Stéphane Moreau ni sur le chantier du tram. Pas le moindre émoi non plus quand il découvre que j’aimerais parler de son chauffeur puisqu’il n’a pas le permis. Pas de chance pour moi, le bourgmestre ne boit pas en général. Aucune chance qu’il me lâche un scoop dans l’euphorie du moment, tout au plus un souvenir. Le tram ? « Alain Juppé, Maire de Bordeaus, m’avait dit à l’époque : Monsieur le Maire, un tram c’est 30.000 habitants en plus. Je n’ai jamais oublié. ».

L’avantage d’une papote autour d’un verre, c’est qu’on peut tout oser. J’oublie deux secondes les sujets qui fâchent et demande au bourgmestre des nouvelles de son fils. La fierté se lit tout de suite dans les yeux du papa. « Il vient d’entamer une nouvelle carrière, il est enseignant. Il a envie de travailler avec les primo arrivants ». Le papa est fier et il a raison. Et pour le reste ? « Comme vous le savez j’ai fait les frais d’un attentat et ma maison a brûlé. Depuis, je protège ma famille. » Le Bourgmestre reprend une gorgée, je n’insiste pas. On n’est pas « Voici ».

Retour à la liste qui fâche. Toujours pas de permis ? « Je suis profondément dyslexique ». Je demande alors au bourgmestre de me faire un cadeau. « Vous ne voulez pas qu’on fasse un tour en auto dans les travaux de Liège, rien qu’à deux ? » Il m’a dit… oui. Cette semaine, je le rappelle.

J’ai vu

Qui peut stopper la ministre de la Défense ?

Merci les Diables rouges d’avoir été éliminés. À cause de vous, tous les politiques s’étaient mis à faire des vidéos humoristiques en tenue de supporter. Le jeu d’acteur de la ministre de la Défense résume à lui seul le carnage. Au temps un, Ludivine Dedonder affirme ne pas avoir le temps de voir le match. Au temps deux, elle crie comme une supportrice acharnée. C’est embêtant à écrire, parce qu’on aime plutôt bien la ministre de la Défense mais c’était très gênant. Merci les Diables… En sortant de la compèt jeudi soir, vous avez rendu service au pays !