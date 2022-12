Des dissensions autour du projet de la place Lorette à Ath

Le coût de la rénovation de la place Lorette fait causer dans la cité des Géants. Bien que le projet, présenté en septembre aux riverains, soit estimé à plus d’un million d’euros, la ville va tout de même recevoir près de 800.000 euros de subsides. Lors du conseil communal, Philippe Duvivier est revenu à la charge. Pour le conseiller LLA il y a pas mal de questions autour de ce projet. « Un préprojet a été établi au sujet des aménagements de cette place, mais on aimerait en savoir plus sur la part du verdissement, la mobilité, le parking, la gestion des eaux pluviales ainsi que le cheminement. »

S’agissant d’un dossier important et potentiellement coûteux pour les finances communales, il apparaît logique que les élus du conseil communal puissent comprendre sur quelles bases et avec quels objectifs la ville avance dans ce projet de réaménagement. « Surtout que les conseillers communaux ne sont pas avertis de réunions portant sur des aménagements d’espaces publics et auxquelles des citoyens sont invités afin de pouvoir exprimer leurs positions. La logique démocratique veut que les élus du conseil soient informés de ces réunions afin de pouvoir y assister et entendre ce que les riverains ont à dire », pointe Philippe Duvivier.