Quatre agressions au couteau par le même auteur: la police lance un appel aux Belges ce vendredi soir! (vidéo)

Deux agressions ont été commises quai de Veeweyde à Anderlecht, la troisième rue de Zuen à Anderlecht et la quatrième chaussée de Mons à Sint-Pieters-Leeuw.

Le lundi 28 novembre 2022 entre 17h30 et 19h30, un individu a commis 4 agressions au couteau sur des personnes se déplaçant en vélo ou en trottinette.

L’individu est âgé entre 30 et 35 ans. Il mesure entre 1m70 et 1m80, a le teint mat et de courts cheveux foncés. Il était en possession d’un ou de deux couteaux de cuisine.