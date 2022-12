Le plus grand, le plus petit, le plus insolite : découvrez les marchés de Noël incontournables à découvrir à Liège et ses environs!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il fait froid. Une météo à manger une croziflette, un Mont d’Or au four ou une raclette. Une nourriture qui tient bien au corps et qui va nous aider à traverser cette période.

Mais pour se mettre encore un peu plus de baume au cœur, ce mois de décembre va aussi (re)vivre aux rythmes des marchés de Noël.

Quasiment tous annulés durant deux ans pour cause de pandémie, ils font leur grand retour aux quatre coins de notre région. Chaque week-end du mois, il ne faudra pas courir bien loin pour trouver une occasion de faire la fête, avec modération. Et si le plus connu est celui de Liège, dans chacune des 24 communes de notre région, il y aura au moins un marché de Noël d’organisé par les communes, des écoles, des associations ou des privés.

Mais plutôt que de vous présenter une liste exhaustive de ces organisations – et il y en a des dizaines – nous avons choisi de vous présenter une petite sélection de marchés « les plus… ».