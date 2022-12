Braine-le-Comte: 2,8 millions € de subsides pour dépolluer le site Catala, où un nouveau pôle administratif et culturel sera créé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas moins de 2,8 millions de financement : c’est ce qu’a décroché la ville de Braine-le-Comte pour son ambitieux projet sur le site de l’entreprise Catala.

La ville y prévoit l’installation, à l’horizon 2030 (au plus tôt), d’un pôle administratif communal central, un pôle culturel, une nouvelle infrastructure pour le service travaux, un parc paysager inondable, et peut-être aussi des logements publics. Ambitieux, le projet coûterait au total plus de quatorze millions € au total, acquisition et dépollution comprises.

Il avait été présenté dans ses grandes lignes en octobre au conseil communal et déposé auprès de la Région wallonne dans le cadre du Plan de relance wallon, projet 143 : « constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion d’une friche industrielle. »