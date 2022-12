Coupe du monde 2022: la Suisse se défait de la Serbie et file en huitièmes, le Cameroun soigne sa sortie en venant à bout du Brésil (vidéos)

Les Auriverdes, déjà qualifiés avant le coup d’envoi, se sont inclinés (1-0) devant Cameroun sur la pelouse du stade Lusail. Dans l’autre duel, la Suisse s’est imposée 2-3 devant la Serbie au stade 974 de Doha.

Au classement, le Brésil et la Suisse terminent avec 6 points et devancent le Cameroun (4) et la Serbie (1). En huitièmes, le Brésil affrontera la Corée du Sud lundi (20h) alors que la Nati défiera le Portugal mardi (20h).

Le tableau final de ce Mondial 2022 débutera samedi avec deux huitièmes de finale au programme. Les Pays-Bas et les États-Unis s’affronteront dès 16h avant un duel entre l’Argentine et l’Australie (20h).

