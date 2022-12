Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Julie Bouvry et Maxime Lechantre ont emménagé dans leur maison chaussée de Lannoy en février 2020. À peine quelques mois plus tard, ils doivent faire face à un accident impliquant leurs deux véhicules, stationnés devant l’habitation. « On a connu une première perte totale en juillet 2020. Une dame de la région a embouti nos deux voitures. Résultat : perte totale pour un véhicule et des dégâts pour l’autre voiture ».

En décembre 2021, un deuxième accident survient. « J’ai voulu mettre mon enfant dans la voiture et j’avais la portière ouverte côté rue puisque j’étais en train d’installer mon enfant alors âgé d’un an et demi dans son siège auto. Une voiture est passée à toute vitesse et a choppé la portière. le conducteur a continué sa route sans s’arrêter et le temps que je réagisse, je n’ai pas eu le temps de relever la plaque d’immatriculation. Heureusement, nous n’avons pas été blessés. Une seconde ou un centimètre de décalage aurait pu avoir des conséquences tragiques sur la vie de mon fils et moi-même », raconte Julie Bouvry.