Ça va se savoir: saint Jeholet, Gardier l’œnologue et l’appart à donner

Le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles qui revêt le déguisement de saint Nicolas, ça n’arrive pas tous les jours. Et pourtant, ce jeudi, c’est bien Pierre-Yves Jeholet qui a débarqué à l’école communale de Xhendelesse, à Herve, avec sa plus belle barbe blanche, une mitre et tout l’attirail de saint Nicolas.

Gardier l’œnologue

Peu de gens le savent mais avant d’être député Charles Gardier a travaillé dans l’horeca. Pas plus tard que la semaine dernière on a eu l’honneur de se faire servir par lui à la Cour de la Reine à Spa. Il y travaillait pour mettre en avant le travail dans les restaurants et expliquer que l’on trouve peu de personnel. Que vaut-il comme serveur ? On n’est pas expert mais il nous a semblé plutôt pas mauvais. On l’a vu faire tomber une cuillère ce qui ne nous semble pas anormal. En revanche, on pense qu’avant de verser du vin dans un verre, il paraît judicieux d’ouvrir d’abbord la bouteille. On savait que les politiciens brassaient parfois de l’air, on ne savait pas qu’ils pouvaient également le servir à table.

Chefneux le pianiste

Il jouait du piano debout, c’est peut-être un détail pour vous mais pour Jean-François Chefneux ça veut dire beaucoup. En visite dans le Grand Théâtre l’échevin de la culture de Verviers a bien tenté de tirer quelques notes de l’instrument, vestige du glorieux passé musical du site. Malheureusement, malgré tous les efforts de l’avocat de profession, le piano était désaccordé. Pas moyen d’en sortir autre chose qu’un tintamarre sans aucun sens. De là à y voir une métaphore de la politique verviétoise, il n’y a qu’un pas.