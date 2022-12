But polémique pour le Japon, qui a coûté l’élimination de l’Allemagne: la Fifa s’exprime sur cette décision litigieuse (vidéo)

Grâce à cette victoire, les Samouraïs bleus ont pris la tête du groupe devant l’Espagne. S’ils avaient fait match nul, l’Allemagne se serait qualifiée pour les huitièmes de finale.

« Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 sur l’Espagne a été contrôlé par la VAR pour déterminer si le ballon était sorti. Les officiels vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non », a communiqué la FIFA vendredi. « D’autres caméras peuvent offrir des images trompeuses, mais sur la base des preuves disponibles, la totalité du ballon n’était pas hors du jeu. »

Le débat sur la circonférence du ballon et la question de savoir s’il était hors-limite a été le thème dominant sur les médias sociaux depuis le match, avec des memes internet déclinés par milliers.

Plutôt que de se plaindre de la décision, la majorité des médias allemands se sont concentrés sur les échecs de leur propre équipe, qui a été éliminée en phase de groupes pour la deuxième édition consécutive.