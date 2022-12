La piste de roller de Malmedy est déjà un succès

« Elle roll mais ne glisse pas », déclare Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy ce vendredi soir lors de l’inauguration de la piste de roller. On s’en souvient, pour faire des économies d’énergie, Malmedy a décidé de se passer de sa traditionnelle patinoire. Qu’est-ce qui ressemble le plus à une patinoire mais qui n’a pas de glace ? Une piste de roller bien entendu ! C’est en tout cas le choix qui a été fait à Malmedy. Une piste qui semble d’ailleurs faire des heureux puisque les enfants s’y amusent. Jean-Paul Bastin. - V.M.

Si l’on n’est pas à l’aise avec le roller, il est également possible d’arpenter la piste avec des patins à roulette. Le bourgmestre, en charge de la sécurité, relève d’ailleurs qu’il devrait y avoir moins d’accidents que sur de la glace. Il nous a signalé être dubitatif au départ mais au vu du résultat, le voilà heureux. En effet, il y a quelques années, une piste en fausse glace avait été installée à Malmedy. Or, la piste ne glissait pas. Les enfants ne s’amusaient donc pas et tout le monde était perdant. Malmedy avait peur de répéter cette erreur mais ça ne semble pas être le cas.