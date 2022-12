Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur les tables de fêtes des Belges cette année, de nombreuses familles feront des choix stratégiques. Moins de produits de luxe sans doute, comme les huîtres et le foie gras, remplacés habilement par le saumon et les crevettes grises par exemple. Une enquête de Delhaize révèle ainsi que 75% des Belges prévoient de célébrer plus simplement les fêtes tout en se rassemblant avec un menu meilleur marché...

C’est que les prix ont gonflé depuis l’an dernier. Pour les huîtres, on pointera la hausse des coûts de production et des emballages en caissettes en bois, mais aussi la hausse de l’aluminium et de l’acier utilisé dans les parcs à huîtres. Les producteurs français annoncent en moyenne 1 à 2 € de plus par douzaine d’huîtres, selon le calibre.

Outre les huîtres, le rayon des fruits de mer va aussi faire mal au portefeuille. Statbel annonçait ainsi une augmentation de 52 % en moyenne des prix dans ce secteur, entre mars 2020 et octobre 2022 !