Verviers propose aux riverains un changement de circulation dans le quartier d’Ensival Sud, dit Ensimont

Les modifications envisagées et proposées concernent une mise en sens unique de la rue du Canal, de la rue Préry, de la rue Joseph Déderich et de la rue Trou Brasy. En cas d’acceptation par les riverains, la circulation serait autorisée dans le sens montant pour la rue du Canal et la rue Préry et dans le sens descendant pour la rue Joseph Déderich et la rue Trou Brasy.

Cette proposition fait suite à des demandes récurrentes des riverains du quartier d’Ensimont depuis plusieurs années, fait savoir Amaury Deltour en charge de la Mobilité. Le quartier d’Ensimont est un quartier avec une accessibilité réduite et une mobilité plutôt difficile. Au vu de la constitution des lieux, on constate un manque d’espace pour circuler et pour se stationner. Les riverains y déplorent également une certaine insécurité pour le piéton, le cycliste ou tout autre usager non motorisé. Entre autres, les stationnements anarchiques ou sur le trottoir empêchent trop souvent les piétons d’y circuler et induisent une certaine insécurité de circulation en voirie pour les mobilités douces.