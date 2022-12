Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le gouvernement s’est félicité d’un accord salarial avec des primes de 500 et 750 € pour les travailleurs des secteurs qui se portent bien... Et là, les syndicats annoncent une nouvelle action en front commun. Visiblement, l’accord ne passe pas ?

L’action était déjà prévue, avec un mot d’ordre centré sur la fiscalité. Les primes, ce n’est pas idéal, on est d’accord. Cela dit, vu l’inflation à deux chiffres, la meilleure des protections du revenu des travailleurs, c’est l’indexation automatique des salaires. Aujourd’hui, on a des indexations à 10 ou 12 %, plus du double des pays voisins et, pour en revenir à la loi, on la contourne en permettant de négocier une augmentation (les primes, NdlR) dans les secteurs qui le peuvent. Beaucoup de syndicalistes disent que l’indexation automatique est la meilleure protection du revenu. On est conscient que, pour certaines entreprises, la situation n’est pas simple. Il faut faire attention à ne pas provoquer des destructions d’emplois.