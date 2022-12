La photo la plus triste après l’élimination des Diables Rouges de la Coupe du monde: «Mes amis m’ont immédiatement appelé, c’est dire à quel point ils étaient inquiets pour moi» (photo)

L’élève de deuxième secondaire a tout de suite rassuré qu’il avait bien donné son accord pour être photographié. « Je suis un grand supporter des Diables Rouges et les ardents supporters vivent tout simplement très fort avec leur équipe », a-t-il déclaré à nos confrères du Nieuwsblad. « J’ai cru à un bon résultat jusqu’à la dernière seconde. Je pensais vraiment que nous allions battre les Croates. D’ailleurs, nous avons fait un match parfait, surtout en deuxième mi-temps, mais le ballon n’a pas voulu rentrer ».

Mais ce que Mattéo n’imaginait pas, c’est que la photo ait pu susciter autant d’inquiétude de la part de ses camarades. « Certains de mes amis m’ont immédiatement appelé et envoyé des messages », explique-t-il. « C’est dire à quel point ils étaient inquiets pour moi. Ils ont même pensé que je n’irais pas à l’école aujourd’hui ».

L’adolescent tient donc à rassurer sur son état de santé. « Bien sûr, je ne suis toujours pas bien aujourd’hui », conclut-il. « Je vais m’en remettre, cette déception et ces émotions vont s’estomper. Maintenant, je vais d’abord suivre les performances des Argentins et des Brésiliens, puis je me réjouis déjà de voir les Diables rouges au championnat d’Europe dans un an et demi et à la Coupe du monde dans quatre ans ».