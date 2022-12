Miss Belgique 2023: voici notre top 10 parmi les 32 finalistes (vidéos)

Ce dimanche, les 32 finalistes de Miss Belgique 2023 achèveront leur voyage organisé avec TUI au Baron Resort de Sharm-el-Sheikh, en Égypte. Après une semaine ensoleillée, faite de shootings, de défilés et de moments sympathiques passés entre filles, il est temps de retrouver le froid de la Belgique et de préparer la grande finale du 11 février prochain. Qui succédera à Chayenne van Aarle ? Voici notre top 10, composé de 5 francophones et de 5 néerlandophones.

1. Emilie Vansteenkiste, 21 ans, d’Elewijt, étudiante en ergothérapie

Point fort : elle est altruiste, jolie et elle croit en elle