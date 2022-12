La rubrique sexo de Catherine Jamotte: «Masturbation : homme ou femme, tout le monde le fait !»

La masturbation est une pratique permettant de découvrir son corps, de cheminer vers une sexualité épanouie, de découvrir le plaisir. Mais de nombreux tabous persistent. On en parle généralement très peu.

Le saviez-vous ? Le fœtus s’adonne à la masturbation, preuve que c'est un geste inné. Les échographies ont permis de la mettre en évidence entre le sixième et le neuvième mois. Bébé explore son corps et a des érections involontaires... sans le regard réprobateur de la société !

Grâce à la masturbation, dès leurs premiers émois sexuels, filles et garçons - d’abord fortuitement, puis de manière active - découvrent cette source de plaisir, en apprivoisant leur corps, en découvrant les zones érogènes avant d’aborder l’acte sexuel avec un ou une partenaire. Évitant des peurs engendrant des dysfonctions sexuelles comme le vaginisme, la perte de désir, la perte d'érection, l'angoisse de la performance.

Si le sujet de la masturbation évolue quand même positivement depuis les années 1950 et la révolution sexuelle des années 70, il est très difficile de recueillir des confidences.

Des chiffres intéressants : dès 18 ans, 95 % des hommes pratiquent la masturbation, contre 74 % des femmes. Comme la plupart des mammifères et primates, en somme ! Reste que la femme qui surprend son mari se masturbant peut ressentir une trahison, craindre une perversion. L’homme qui surprendrait sa femme peut quant à lui s’imaginer qu’il n'est pas à la hauteur. Retenez-le, la masturbation est naturelle et peut cohabiter avec la relation intime et même la pimenter. La masturbation n'est pas qu'un plaisir solitaire !

La limite reste l’addiction, comme une drogue, ne plus savoir s’en passer, la pratiquer... jusqu'à se blesser. Il est alors recommandé de consulter.