Coupe du monde 2022: Neymar serait proche de reprendre l’entraînement avec le Brésil selon le staff médical

La superstar Neymar, forfait contre le Cameroun vendredi (0-1) au Mondial-2022 en raison d’une entorse à la cheville droite, va reprendre l’entraînement avec ballon samedi, a annoncé le médecin de la sélection, à trois jours du huitième de finale contre la Corée du Sud.

«Concernant Neymar et Alex Sandro (blessé à une cuisse, NDLR), nous avons 72 heures avant le prochain match», a déclaré le Dr Rodrigo Lasmar en conférence de presse d’après-match.

«Ils n’ont pas encore repris le travail avec ballon. Ce sera fait à partir de demain (samedi) et il est important d’observer comment ils répondent à cela. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition», a-t-il ajouté, se montrant beaucoup plus optimiste pour le latéral Danilo (entorse d’une cheville), qui «présente une évolution très positive».

L’arrière droit de la Juventus Turin a d’ores et déjà repris l’entraînement avec ballon et doit reprendre les séances collectives samedi, a-t-il précisé, avec l’idée qu’il soit opérationnel lundi contre la Corée du Sud en huitième de finale.

Neymar souriant

Avant ce point médical, Neymar avait accompagné ses partenaires vendredi soir au stade de Lusail, se présentant sur la pelouse en survêtement, souriant et sans boiter.

La star du Paris SG (30 ans), qui avait quitté cette même pelouse les yeux rougis et la cheville enflée le 24 novembre contre la Serbie (2-0), va semble-t-il beaucoup mieux: casquette à l’envers et sweat-shirt noué autour de la taille, on l’a vu assister à l’échauffement de ses équipiers debout en bord de terrain, le pied droit négligemment posé sur l’un des ballons.

Son sourire retrouvé devrait rassurer les supporters brésiliens en vue des huitièmes de finale.

Aussitôt après sa blessure, Neymar a entamé un protocole de soins pour espérer revenir à temps pour la suite de la compétition, les médias brésiliens tablant sur son retour possible lors des huitièmes de finale, peut-être comme remplaçant pour éviter tout risque.

Le sélectionneur brésilien Tite s’est montré optimiste en déclarant que selon lui, «Neymar rejouera dans cette Coupe du monde», où l’attaquant porte les espoirs du Brésil de conquérir une sixième étoile, vingt ans après la cinquième.