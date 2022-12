«Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3»: la suite et fin de la trilogie se dévoile dans un premier teaser

C’est le dernier tour d’honneur de James Gunn, qui avait donné vie aux « Gardiens de la Galaxie » en 2014, une bande de bras cassés, réunis autour d’un but commun dans leur première quête, avant de se prendre d’affection les uns pour les autres, et de devenir une vraie petite famille. Outre son humour habituel, l’émotion sera visiblement au rendez-vous pour le volume 3 de leurs aventures, attendu en salles le 5 mai 2023. Niveau casting, tout le monde sera au rendez-vous, de Chris Pratt, à Dave Bautista, en passant Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, et même Zoe Saldana. De retour dans la nouvelle version de son personnage Gamora, elle devra se réadapter à la bande.

La première bande-annonce des « Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » promet du grand spectacle, mais aussi un retour aux sources pour le personnage de Rocket, le mignon et redoutable raton laveur, dont on ignore encore qui est à l’origine de ses modifications génétiques. On aperçoit également le nouveau protagoniste de la saga, Adam Warlock, incarné par Will Poulter. Personnage phare des comics Marvel, il s’agit d’une création génétique surpuissante prête à tout pour les arrêter, et même, les éliminer…