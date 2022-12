la place de Ninove fait peau neuve à Bruxelles en collaboration avec les habitants

Pour créer une continuité avec les travaux de la Région Bruxelles-Capitale sur la porte de Ninove, la Ville de Bruxelles a décidé de réaménager la place de Ninove. L’objectif du projet était d’agrandir la place en supprimant des places de stationnement qui l’entourent et de casser la monotonie des arbres qui se succèdent sur le côté droit. La fontaine Magritte, qui se trouvait sur un coin de la place de Ninove, occupe maintenant une place centrale et apportera de la fraîcheur durant les heures chaudes de l’été. Des bancs ont été installés autour de la fontaine et 12 arbres supplémentaires ont été plantés.

La rue de la Poudrière devient une rue résidentielle. Elle a été aménagée en plain-pied et une des deux bandes de stationnement a été supprimée pour favoriser le déplacement des piétons. Une rangée d’arbres a pu alors voir le jour. Les piétons et les cyclistes ont désormais un droit de passage absolu et les voitures sont autorisées à rouler à une vitesse maximale de 20 km/h.