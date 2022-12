Charles Michel, président du Conseil européen, fait le point sur la crise énergétique en Europe: «La priorité est de faire baisser le prix de l’énergie» (vidéo)

Guerre en Ukraine: «Je n’exclus pas d’avoir à nouveau des contacts avec Poutine»

Par V.Li.

Qu’avez-vous vu en Ukraine, quand vous étiez sur place ?

« J’ai pu voir le contraste entre Kiev qui était une ville très vivante et vibrante en décembre dernier et le Kiev après les bombardements avec des immeubles éventrés. J’ai été aussi à Borodianka et rencontré des femmes et des enfants qui ont vécu l’occupation russe. Ils ont vécu des crimes de guerre. J’ai eu l’occasion au fil de ma vie politique d’aller sur des théâtres de guerre ou des zones de conflit notamment en Afghanistan. Cette guerre ne doit pas non plus nous faire oublier les autres guerres comme dans le Sahel, la RDC, l’Éthiopie… »

Vous étiez attentif à la situation en Ukraine ?

« Un an plus tôt, j’étais dans le Donbass sur la ligne de démarcation. L’année avant la guerre, j’ai été trois fois en Ukraine et c’est le seul pays hors Europe que j’ai visité autant. J’ai tenté avec d’autres que des contacts directs se nouent entre Zelensky et Poutine. Poutine les refusait d’ailleurs les semaines avant la guerre, ce qui voulait dire quelque chose… »

Croyait-on que la guerre n’arriverait plus en Europe ?

« Moi, je me souviens très bien quand j’étais enfant que mes grands-parents m’expliquaient (et cela a participé à ma conscience européenne) ce qu’était la vie quotidienne au moment de l’occupation allemande en Belgique. Notre génération a pensé que le projet de l’Union européenne nous protégeait contre le risque de guerre. »

Mais que faire maintenant ?

« Nous devons soutenir l’Ukraine autant que nous le pouvons parce que l’Ukraine se bat pour son propre avenir et celui de ses enfants. Ils sont en première ligne pour défendre nos valeurs démocratiques, nos libertés fondamentales. »

Vous avez encore des contacts avec Poutine ?