Hervé Renard successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables? Les révélations d’un journaliste français

Quel sera le nom de notre prochain sélectionneur national ? Depuis ce jeudi, c’est la question qui est sur les lèvres de tous les amateurs de ballon rond au sein de notre plat pays. Plusieurs noms semblent déjà se dégager quant à la succession de Roberto Martinez : Michel Preud’homme, Thierry Henry, Vincent Kompany, Philippe Clement… Rien n’est toutefois décidé, et la fédération belge devrait logiquement prendre un peu de temps pour étudier toutes les options qui s’offrent à elle.

Cela dit, dans le chef des supporters, il y a un nom qui plaît beaucoup, surtout après les prestations de son équipe lors de cette Coupe du monde : Hervé Renard. Entraîneur à poigne, qui a su faire déjouer tactiquement l’Argentine de Lionel Messi lors de la première journée de cette compétition, le Français est un habitué des « plus petites » nations (dans le sens footballistique, bien entendu). En effet, avant de se retrouver à la tête de l’Arabie Saoudite, le natif d’Aix-les-Bains, en Savoie, a notamment été le premier entraîneur à remporter la Coupe d’Afrique des Nations avec deux sélections différentes (la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015). En 2018, il a également disputé la Coupe du monde avec la sélection nationale marocaine. Le quinquagénaire possède donc un curriculum vitae plutôt bien rempli, et semblerait prêt à se lancer un plus gros défi. « Je n’ai peut-être pas le palmarès de Zinédine Zidane, mais je sens que je suis capable d’entraîner un échelon plus haut. En tout cas, c’est mon intime conviction », avait récemment déclaré à la télévision française celui dont le discours face à l’Argentine est d’ores et déjà devenu mythique (autant pour l’élan de motivation qu’il confère que pour son accent anglais approximatif, il faut le reconnaître).

Dès lors, l’heure est-elle venue pour le Français d’endosser un rôle avec plus de responsabilité et, par la même occasion, plus de pression ? C’est ce que semble dire Nabil Djellit, journaliste français bien connu dans le monde du ballon rond. En effet, ce vendredi soir, celui qui collabore notamment avec France Football, Europe 1 ou encore L’Équipe annonce que Renard, toujours sous contrat jusqu’en 2027, est suivi de près par le Qatar, qui pourrait se payer n’importe qui et n’importe quoi à coups de millions, mais son nom est également évoqué en Belgique. Ce ne sont toutefois que des rumeurs, qu’il convient de prendre avec toutes les pincettes nécessaires…