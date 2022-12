Un aménagement verdoyant et didactique pour l’ancien remblai de Herve

Ce terrain communal d’environ 2 hectares, qui a été utilisé par le passé comme décharge, a fait l’objet d’un permis afin de lui donner une nouvelle affectation, plus verte, plus naturelle, grâce à un subside BiodiverCité de la Région wallonne.

« Aujourd’hui, l’objectif est de reconvertir cet endroit en un espace vert, accueillant pour la biodiversité, et didactique », se réjouit Isabelle Levaux, échevine de l’Environnement. « Nous souhaitons également que ce site constitue un lieu de rencontre convivial entre les citoyens de tout âge ainsi qu’un lieu de découverte et de sensibilisation à la nature. »

Pour le côté pédagogique, un hôtel à insectes a été installé et sera rempli au printemps, en associant une école. Il est également prévu d’installer un observatoire sur une butte qui donne vue sur le plan d’eau. Des panneaux didactiques seront placés au niveau des différents aménagements afin de sensibiliser les promeneurs (citoyens, écoles…) et de leur expliquer l’intérêt des différentes réalisations pour la biodiversité.

Le bourgmestre, Marc Drouguet, conclut : « Je tiens à remercier particulièrement le Service Environnement et les ouvriers communaux pour leur investissement dans ce projet intéressant à plus d’un titre. À terme, cet espace naturel a pour objectifs de constituer un lieu de rencontre et de convivialité, d’améliorer le cadre de vie des citoyens ainsi que la biodiversité et de constituer un lieu de découverte et de sensibilisation à la nature. »