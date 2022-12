À Marcinelle, la dernière marche aux flambeaux de Jean-Louis Delaet en tant que directeur du Bois du Cazier

Après un rassemblement à l’église des Haies et la bénédiction des trois statues des saints patronaux : Saint-Éloi, Sainte-Barbe et Saint-Nicolas, le cortège s’est mis en marche jusqu’au Mémorial, puis aux Forges pour le verre de l’amitié, pour un récital de poésies et chansons wallonnes par Yves Bellens ainsi que pour la remise des portraits de l’exposition « Seconde peau » aux anciens travailleurs.

de videos

Une pensée aux 40 mineurs turcs décédés

Les secteurs du verre, du fer et du charbon étaient représentés par Gérard Fasquelle, Pierre Bouvy et Marcel Opilier. « Nos pensées vont à nos frères décédés le 8 août 1956, mais aussi aux 40 mineurs morts et 28 blessés, le 15 octobre dernier, suite à un coup de grisou dans une mine de charbon, à Asmara, dans le Nord-Ouest de la Turquie » a déclaré ce dernier.

Jean-Claude Hérin

Cette marche se déroulait avec la collaboration de l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie, des Ex-Minatori de Marcinelle, des Gueules noires et Hiercheuses, de l’Amicale Post-ACEC, du Groupement des Cadres prépensionnés et pensionnés de la Sidérurgie carolorégienne, des anciens et Associations culturelles du HF4, des Disciples de saint Éloi de Jumet-Heigne et de l’Amicale carolorégienne des Ouvriers du Verre.

Jean-Claude Hérin

Avec le concours de l’Harmonie policière de la Ville de Charleroi. Le Bois du Cazier clôture l’année 2022 marquée par un triple anniversaire. Une année riche en découvertes et en célébrations.