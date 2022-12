Disparition inquiétante en région liégeoise: Rania, 18 ans et originaire de Sprimont, devait se rendre à son stage à Beaufays mais n’y est jamais arrivée… L’avez-vous vue?

Vive inquiétude en région liégeoise. Depuis ce jeudi 1er décembre, Rania Harrach, une jeune femme âgée de 18 ans et originaire de Sprimont, n’a plus donné signe de vie. « Rania devait se rende à son stage situé à Beaufays et elle n’y a jamais mis les pieds », indique un membre de sa famille dans un avis de recherche largement diffusé sur les réseaux sociaux. « Elle aurait été aperçue la dernière fois le 1er décembre, au matin, à Chênée. Son téléphone est coupé depuis le 1er décembre à 20 heures. »

Rania Harrach mesure 1m65 et est de corpulence mince. Elle a des cheveux mi-longs et noir. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon cargo beige, un pull de couleur crème, une veste légère noire sans manches et une paire de basket blanche (marque : NIKE).