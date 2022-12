Coupe du monde: quand les Qataris se moquent de l’élimination de l’Allemagne en direct à la télévision (vidéo)

Au Qatar, les Allemands se sont mis d’entrée en difficulté avec une défaite contre le Japon, dans un match débuté par un geste de protestation collective contre les menaces de sanctions brandies par la Fifa pour empêcher le port du brassard inclusif « One Love ».

Lire aussi Jean-Michel Larqué: «La France compte quinze compétiteurs capables d’aller au bout, les autres ce sera pour être sur la photo»

Ils n’ont ensuite pas pu battre l’Espagne (1-1) et leur succès contre le Costa Rica (4-2) n’a pas suffi. Moins de deux ans avant d’organiser l’Euro, l’Allemagne a vécu une « catastrophe absolue » qui « fait incroyablement mal », a reconnu l’attaquant Thomas Müller.

Toutefois, le malheur des uns fait vraisemblablement le bonheur des autres. Au Qatar, où on n’est plus à une polémique près, cette élimination allemande a semblé en réjouir plus d’un. En effet, certains journalistes, présentateurs et commentateurs présents dans une émission n’ont pas manqué de se moquer de la Mannschaft. Au moment de rendre l’antenne, ceux-ci ont mis une main devant leur bouche, en référence au geste de protestation lors du premier match, en faisant au revoir de l’autre main.