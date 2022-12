Couper l’éclairage public de minuit à 5h: «Cela va accentuer l’insécurité dans les rues de Tournai», pointe le MR

Le MR de Tournai s’inquiète de la décision prise par la majorité communale PS-Ecolo d’autoriser, depuis ce jeudi 1er décembre, l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du matin, jusqu’au 31 mars 2023, à l’exception de l’intramuros. Pour le MR de Tournai, il s’agit d’une fausse bonne idée et une mauvaise solution à un réel problème. Le MR de Tournai estime en effet qu’un éclairage public de qualité a un effet positif et essentiel sur le sentiment de sécurité des habitants et des usagers de la route, quel que soit leur mode de transport. « Garantir la sécurité pour tous, habitants de Tournai et de ses villages, est un devoir pour la majorité communale », indique les libéraux.

« En distinguant pour cette mesure le centre-ville et les villages de notre entité, nous trouvons que la majorité PS-Ecolo faillit ici à son devoir auprès des habitants vivant hors du centre-ville et dans les villages. Il convient de rappeler que les vols dans les habitations sont encore importants et touchent tout particulièrement les habitants de nos villages. Ces derniers sont également souvent le théâtre d’accidents de la route aux conséquences tragiques. Le MR de Tournai craint que l’extinction de l’éclairage public ne fasse que renforcer ces phénomènes ».

C’est pour ces raisons que le MR de Tournai demande à la majorité PS-Ecolo d’évaluer, d’ici au 22 décembre au plus tard, la mesure prise sur le plan de la sécurité (nombre de vols, d’accidents de la route) pour revenir sur cette décision le cas échéant, mais aussi d’établir un véritable plan d’actions global pour l’éclairage public afin de s’appuyer sur les nouvelles technologies en la matière (dimming, détecteur de mouvement, LED) pour maîtriser les dépenses énergétiques tout en améliorant la sécurité sur l’espace public de toutes et tous. Des villes comme Malines se sont déjà inscrites dans de telles démarches.