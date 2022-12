Une signalétique en picard à l’Hôtel de Ville

Labellisée « Ma commune dit oui aux langues régionales » par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis mai 2021, la ville s’est engagée à mettre en œuvre différentes actions pour promouvoir le picard sur son territoire. Parmi celles-ci figure l’installation d’une signalétique en picard au sein de l’hôtel de ville : c’est désormais chose faite ! Fin novembre, figureront à différents endroits de l’hôtel de ville de petits autocollants rouges sur lesquels sera apposé du texte en picard. Ils indiqueront par exemple : le bureau du bourgmestre, le salon de la reine ou encore les toilettes…

Cette signalétique invite le public à nouer ou à renouer des liens avec sa langue régionale : le picard. Le parler tournaisien, appelé familièrement « patois » est une variété de picard, qui est désormais reconnu comme « langue régionale endogène » en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les phrases sont tantôt de simples traductions tantôt des maximes populaires choisies pour leur aspect poétique, philosophique ou humoristique… On pourra donc lire pour la salle des mariages : « Si l’rachène i-ést parfeonte, i n’feaut pos crainte l’vint » qui signifie « Si la racine est profonde, il ne faut pas craindre le vent » ou pour la salle du conseil communal « Ichi on lés busie leonque » qui se traduit par « Ici on prend le temps de réfléchir ». Ouvrez donc l’œil quand vous passerez les portes et si certaines significations vous échappent, un feuillet d’explication est disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.