Coline Blf en concert à la Maison Sensi le jeudi 08 décembre

Coline Blf est une auteure, interprète et vidéaste belge de 23 ans originaire de Namur. Inspirée dès l’adolescence par la scène indépendante anglophone, son univers musical est influencé par Clairo, Mac Demarco ainsi que par de nombreux artistes francophones tels que Lewis Of Man ou encore Claire Laffut.

Chantant dès son plus jeune âge accompagnée de sa guitare, à l’abri des regards, ses proches ne découvrent qu’à ses 18 ans son goût pour le chant. Après avoir vécu un an en Californie, Coline se lance spontanément dans la musique, d’abord timidement seule dans sa chambre, sans attente particulière.

Elle sort un premier single « Tell Me » en 2018 en collaboration avec un compositeur New Yorkais qui atteindra plus de 700 000 écoutes. Son premier EP « Blue Nostalgia » est sorti le 23 septembre 2022. Il se compose de 5 morceaux en français et anglais qui abordent la nostalgie d’un été passé, figé à jamais.