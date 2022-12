«Star Academy»: cette star a-t-elle snobé tout le monde lors de la finale?

Une semaine déjà que les pensionnaires du château de Dammarie-les-Lys ont quitté l’aventure, après la grande victoire d’Anisha. Si la gagnante planche sans doute déjà sur son futur album, ses camarades enchaînent également les projets, notamment, les autres finalistes qui peuvent déjà compter sur les titres originaux composés pour eux durant la dernière semaine de compétition. Louis a eu la chance de collaborer avec Slimane sur son titre « Même pas mal », Lea avec Vitaa sur « Plus fort », Enola avec Hoshi pour « Plus fort », et Anisha avec Camélia Jordana, qui lui a écrit « De là-haut ».

Si les apprentis stars ont pu compter sur ses artistes dans leur parcours musical, ce n’a apparemment pas été le cas pour le parrain de cette édition de la « Star Academy ». Pour son retour, le télécrochet voulait marquer le coup en embarquant une star internationale dans l’aventure, et Robbie Williams semblait partant. Pourtant, son implication au fil des semaines s’est montrée très décevante, que ce soit son apparition initiale en visio, ou son entrée sur scène irrévérencieuse lors de la finale. « On ne l’a pas vu de la saison, il descend les marches, il montre son c** » avait notamment déploré un twittos, alors qu’un autre suggérait : « L’année prochaine, amenez un artiste concerné comme parrain pas un mec qui a le nez poudré… »