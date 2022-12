Une soirée d’anniversaire pour les 10 ans de reconnaissance des marches de l’Entre-Sambre et Meuse au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco

« Cette reconnaissance, elle ne nous amène rien directement », dit le Bourquis. « Mais c’est un honneur, c’est une fierté. Je me souviens encore lorsque nous avons eu la nouvelle de Paris. J’étais à Mont-sur-Marchienne au volant et j’ai dû m’arrêter, j’en tremblais ! »

Rassembler les acteurs folkloriques

Et pour faire reconnaître les marches au patrimoine, cela n’a pas été une mince affaire. En tout, les démarches ont duré 39 ans. « Ça a été un travail laborieux et collectif. La Maison des Wallons fait aussi partie du résultat et nous avons à Ham-sur-Heure la politique qui nous soutient », dit Dominique Gagliardini.

Dominique Gagliardini. - MD

Les 15 comités et leurs marcheurs s’étaient déjà rassemblés en 2022, pour une marche d’anniversaire en plein cagnard. Ce vendredi, la soirée académique a permis d’encore rassembler les amoureux du folklore de l’Entre-Sambre et Meuse. « Dans chaque marche, il y a un Saint et des marcheurs. Mais c’est à peu près tout ce qu’il y a en commun », s’amuse le président de la Saint Roch. « Sinon, tout est différent et se rassembler permet de découvrir les autres marches de la région. »

Faire reconnaître le bâti

Lors de la cérémonie, chaque représentant des marches a pu repartir avec une copie encadrée du document attestant de la reconnaissance des marches pas l’Unesco. Le document original sera exposé à Gerpinnes, au Musée des Marches de l’Entre-Sambre et Meuse