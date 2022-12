Une piste de roller pour les fêtes dans la cité des Géants

Sans oublier le concours « Vitrine de Noël » qui aura lieu du 3 décembre au 2 janvier. Pour l’occasion la vitrine du café Le Melchior sera décorée et remplis d’objets et de produits qui seront ensuite offerts par les commerçants de la cité des Géants. « Le but de ce concours est de comptabiliser la somme totale des articles exposés et de totaliser la valeur de cette vitrine. Les participants trouveront les bulletins de participation dans les commerces participants et le gagnant sera celui qui trouvera au plus juste le prix de la vitrine. Et s’il devait y avoir plusieurs gagnants, un tirage au sort sera effectué », précise le vice-président de l’ACAA.