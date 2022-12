Ploegsteert: Smile, un nouvel espace communautaire du CPAS pour lutter contre l’isolement et la solitude

L’isolement social, un terme qui a gagné beaucoup de terrain ces dernières années. « Pendant et après les confinements, il est apparu que de nombreuses personnes se sont retrouvées seules. Personne à qui parler, avec qui s’amuser, complètement isolées du monde extérieur », nous explique Florian Soenen, chargé de communication du CPAS. « Cela ne se remarquait pas seulement dans les maisons de repos, mais aussi chez les personnes qui avaient un petit cercle social. Lorsque la Région Wallonne a lancé un appel à projets pour lutter contre cet isolement, notre équipe n’a pas hésité une seconde ».

« Atelier Smile », un dispositif unique où des personnes de toutes catégories et d’âges se retrouvent dans un même espace. « Deux jours par semaine, la salle commune du CPAS de Ploegsteert est ouverte à toutes personnes âgées de plus de 18 ans », précise Adélaïde et Pauline, les deux éducatrices. « De cette manière, de nouveaux liens sociaux se créent et, surtout, des liens se tissent entre les générations. Par exemple, des jeunes sont venus ici pour apprendre à jouer aux cartes et nous avons eu des personnes plus âgées qui voulaient apprendre à travailler avec internet. Grâce à l’Atelier Smile, ils se sont trouvés. Aucune inscription, aucune obligation et chaque habitant de l’entité peut venir. Vous voulez apprendre à cuisiner ? Apprendre à réparer des objets ou vous avez une idée originale ? Apportez-le à l’Atelier Smile ! Le but est de briser la solitude, d’échanger et de partager ses expériences ».