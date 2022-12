Le guitariste montois Philippe Thibaut sort un nouveau CD avec chanteur, batteur et bassiste

Ses morceaux étaient et sont toujours des instrumentaux. Le Covid est arrivé avec son lot de frustrations mais aussi avec nos envies de revoir nos plans de bataille et d’actions.

Phil a alors transformé quelques-uns de ses morceaux pour les adapter avec un chanteur. Et le résultat est plus que bluffant. Phil vient de sortir un CD de cinq titres avec deux musiciens (basse et batterie) et Jean-Yves Mairesse au chant.