Le service des Douanes et Accises bientôt dans le bâtiment de la police fédérale de Tournai?

« Monsieur le Ministre des Finances, j’ai été interpellé par des agents de l’Administration Générale des Douanes et Accises. Ils m’ont expliqué leur besoin de trouver un bâtiment à Tournai qui réponde efficacement à leurs attentes et aux attentes des autres services avec qui ils interagissent dans le cadre de leur travail quotidien. Ils sont inquiets car plusieurs discussions semblent indiquer qu’ils devraient déménager dans le bâtiment du SPF Finances alors que ce dernier ne répond pas à leurs besoins contrairement à celui du Centre de Coopération policière et douanière franco-belge (CCPD). En effet, les locaux du Centre de Coopération policière et douanière franco-belge (CCPD) de Tournai, où il existe déjà un contrat de location pour l’administration des douanes et accises belge, dispose d’un local pour les auditions Salduz et se trouve à proximité de la police judiciaire fédérale (PJF) qui se situe sur place. Cela leur permet de recevoir les informations plus rapidement (par exemple : analyse de GSM…) ».

Selon le maïeur, le bâtiment des Finances n’est pas adapté à un tel service. « De plus, la communication avec le réseau « Astrid » est également installée en relais sur le site du CCPD de Tournai. De même, des parkings y sont sécurisés par un système de badge d’accès avec surveillance d’un service de garde ainsi que le placement de plusieurs caméras 24/24 et 7/7, contrairement à celui du SPF. Le bâtiment n’étant occupé que partiellement pour l’instant, l’arrivée des agents des douanes et accises ne poserait pas de problème selon eux puisqu’ils travaillent en horaire variable (80 % de travail à l’extérieur et 20 % de travail administratif) quelle que soit la plage horaire utilisée. De plus, leurs véhicules de service ne peuvent pas être dans le bâtiment du SPF Finances car il n’est pas prévu à cet effet (combi avec rampes). De plus, il faudrait prévoir des prises d’alimentation électrique pour leurs appareils installés dans les mêmes combis ainsi que des douches ».