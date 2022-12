Les Tables des Rois Mages: un 22ème marché de Noël alternatif à Mouscron

La période des fêtes amène forcément avec elle de nombreux marchés de Noël. Des plus traditionnels aux plus originaux, il y en a en pour tous les goûts. Cette année, l’Espace Citoyen de Mouscron donne rendez-vous aux badauds les 16 et 17 décembre pour la 22ème édition de son marché de Noël alternatif. « Comme pour les autres événements, les Tables des Rois Mages reviennent dans leur formule tant adorée des années pré-2020. Tout commence par une envie folle de garnir nos sapins et de choyer nos amis et familles avec des créations venues du monde entier, tout en valorisant des associations de la région », souligne Charlotte Vandermeulen.

Au total, 11 associations seront présentes pour partager un moment convivial dans la salle 2 l’Aut’ Côté, renommée « sous-bois enchanteur et créatif » pour l’occasion. Des associations qui œuvrent pour mettre en œuvre des coopérations entre le Nord et le Sud. Pour cette édition 2022, on retrouvera les Îles de Paix, Amnesty International, UPSAS, Oxfam, Buwooken, Pontea, Ensemble pour le Burundi, ABPAM et la Fondation TIC TAC, Ensemble avec Bois Laurence et Haïti, les Amis de Kuma-Konda et ACDA.