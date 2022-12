Pelé aurait été placé en soins palliatifs d’après un média brésilien

Alors que Pelé et sa famille s’étaient montrés rassurants par rapport à l’état de santé de la légende brésilienne, il aurait été admis aux soins palliatifs. Cela fait un an et trois mois que Pelé se bat contre un cancer du côlon. L’ancien international brésilien serait dans un état préoccupant.

D’après le média brésilien Folha de Sao Paulo, Pelé aurait été placé en soins palliatifs. Il ne répondrait chimiothérapie qu’il suivait depuis septembre 2021, lorsqu’il avait été opéré d’un cancer du côlon.

Jeudi, Pelé, légende vivante du football atteint d’un cancer, avait été hospitalisé pour « réévaluer son traitement par chimiothérapie ».