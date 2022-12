29 familles venues d’Ukraine hébergées à Péruwelz depuis le début du conflit avec la Russie

« La guerre qui s’est déclenchée en Ukraine a entraîné le déplacement de civils cherchant à fuir le pays et les combats », rappelle-t-on au CPAS de Péruwelz. Dès le 8 mars 2022, la Cité des Sources a décidé de se positionner et d’organiser l’accueil de ces réfugiés. « Un coordinateur local a été désigné et différents membres du personnel ont été mobilisés : service étrangers, cellule communication, assistants sociaux… afin de coordonner et de relayer les informations « entre autres », assure-t-on. C’est de cette façon qu’une « charte de l’hébergeur » a vu le jour à Péruwelz « afin de protéger tant les Ukrainiens que les futurs hébergeurs ». L’objectif était de pouvoir offrir un hébergement chez des particuliers, qui pallie à l’urgence « mais reste de qualité », ajoute-t-on à Péruwelz.

Pour ce faire, une réunion publique d’information, organisée par la Ville et le CPAS, avait été lancée afin de mobiliser les éventuels hébergeurs. « 29 familles ukrainiennes ont été accueillies dans ce cadre à Péruwelz, ce qui représente 34 personnes », ajoute-t-on. Des traducteurs bénévoles se sont également manifestés. « Différents documents ont été rédigés pour aider les futurs hébergeurs et les hébergés dans leurs démarches. Des kits de première nécessité ont également été préparés et des adresses mails ont été mises en place pour Péruwelz, afin de centraliser les demandes », ajoute-t-on au CPAS. Il s’agit de ukraine@peruwelz.be ou de ukraine@cpas.peruwelz.be